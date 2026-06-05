Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Žadatelka požadovala poskytnout informace k incidentům předsudečného násilí
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje obdrželo dne 19. května 2026 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Žadatelka požadovala poskytnout informace k incidentům předsudečného násilí, které byly vedeny pod konkrétními čísly jednacími, a zároveň anonymizovaná usnesení o zahájení trestního stíhání. Žadatelce byly informace poskytnuty.
por. Mgr. Dagmar Mifková
5. června 2026