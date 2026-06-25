Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Žadatelka požadovala poskytnout informace k incidentu s maskami hnutí Ku-klux-klan
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje obdrželo dne 4. června 2026 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Žadatelka požadovala poskytnout informace k incidentu z listopadu loňského roku na gymnáziu v Rokycanech, kde se studenti oblékli do masek rasistického hnutí Ku-klux-klan, a to číslo jednací, pod kterým je věc vedena, opis znaleckého posudku z oboru společenských věd a usnesení o odložení věci. Požadované informace byly anonymizovaně žadatelce poskytnuty.
por. Mgr. Dagmar Mifková
25. června 2026