Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Žadatel znovu požadoval poskytnutí kamerového záznamu z kamery umístěné na budově policie
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje obdrželo dne 17. října 2025 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Žadatel na základě plné moci znovu požadoval poskytnutí kamerového záznamu z kamery umístěné na budově obvodního oddělení policie Hrádek z konkrétního dne a hodiny, neboť mu byl poskytnut záznam z jiné kamery, než požadoval. Žadateli byl záznam poskytnut nebyl, neboť uschovací lhůta záznamu je 30 dní. .
por. Mgr. Dagmar Mifková
7. listopadu 2025