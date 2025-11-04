Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Žadatel žádal o výpis všech záznamů o výjezdech hlídek policie v konkrétních letech na konkrétní adresu
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje obdrželo dne 9. října 2025 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Žadatel požadoval výpis všech záznamů z databáze policie o výjezdech hlídek za konkrétní roky na konkrétní místa. Žadateli byly informace poskytnuty v anonymizované podobě.
por. Mgr. Dagmar Mifková
4. listopadu 2025