Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Žadatel požadoval zaslat úřední záznam a data o kontrole ke konkrétnímu přestupku
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje obdrželo dne 12. srpna 2025 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Žadatel požadoval zaslat úřední záznam a data o kontrole ke konkrétnímu přestupku. Informace byly prověřeny a bylo zjištěno, že spisová dokumentace byla předána správnímu orgánu.
por. Mgr. Dagmar Mifková
20. srpna 2025