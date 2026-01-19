Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Plzeňský kraj název

Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Žadatel požadoval poskytnout usnesení o zahájení trestního stíhání v konkrétním případu

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 

Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje obdrželo dne 28. prosince 2025 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Žadatel požadoval poskytnout usnesení o zahájení trestního stíhání v konkrétním případu. Informace byly žadateli poskytnuty v anonymizované podobě.  

por. Mgr. Dagmar Mifková
19. ledna 2026

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 