Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Žadatel požadoval poskytnout usnesení o zahájení trestního stíhání v konkrétním případu
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje obdrželo dne 28. prosince 2025 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Žadatel požadoval poskytnout usnesení o zahájení trestního stíhání v konkrétním případu. Informace byly žadateli poskytnuty v anonymizované podobě.
por. Mgr. Dagmar Mifková
19. ledna 2026