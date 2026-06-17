Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Žadatel požadoval poskytnout stanovisko k bezpečnosti napojení polní komunikace
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje obdrželo dne 3. června 2026 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Žadatel požadoval poskytnout stanovisko k bezpečnosti napojení polní komunikace v katastrálním území obce Vránov na Domažlicku. S ohledem na pětiletou skartační lhůtu není možné žadateli potvrdit nebo vyvrátit, že stanovisko bylo vydáno. Tato informace byla žadateli poskytnuta.
por. Mgr. Dagmar Mifková
17. června 2026