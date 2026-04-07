Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Žadatel požadoval poskytnout soupis všech písemností evidovaných v rámci spisu s konkrétním číslem jednacím
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje obdrželo dne 18. března 2026 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Žadatel požadoval poskytnout soupis všech písemností evidovaných ve spisu vedeným pod konkrétním číslem jednacím. Žadateli byly informace poskytnuty v anonymizované podobě a bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí.
por. Mgr. Dagmar Mifková
7. dubna 2026