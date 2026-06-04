Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Žadatel požadoval poskytnout seznam ubytoven nacházejících se na území města Stříbra
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje obdrželo dne 22. května 2026 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Žadatel požadoval poskytnout seznam ubytoven nacházejících se na území města Stříbro. Žadateli nebyly informace poskytnuty, neboť je povinný subjekt nemá k dispozici a současně bylo žadateli sděleno, ať se obrátí na město Stříbro nebo na krajskou hygienickou stanici.
por. Mgr. Dagmar Mifková
4. června 2026