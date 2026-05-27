Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Žadatel požadoval poskytnout potvrzení oznámení o dopravní nehodě
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje obdrželo dne 12. května 2026 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Žadatel požadoval poskytnout potvrzení oznámení o dopravní nehodě ze dne 8. května 2026 u obce Bílov, kdy došlo ke střetu s divokou zvěří. Žadateli byly informace poskytnuty.
por. Mgr. Dagmar Mifková
27. května 2026