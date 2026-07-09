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Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Žadatel požadoval poskytnout kopii záznamu v souvislosti s dopravní nehodou

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 

Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje obdrželo dne 29. června 2026 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Žadatel požadoval poskytnout kopii záznamu, který byl pořízen Policií České republiky v souvislosti s dopravní nehodou ze dne 27. června 2026, kdy došlo na Tachovsku ke střetu osobního vozidla se zvěří. Kopie záznamu byla žadateli poskytnuta.  

por. Mgr. Dagmar Mifková
9. července 2026

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