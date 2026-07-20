Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Žadatel požadoval poskytnout informace v souvislosti s domácími utkáními HC Škoda Plzeň
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje obdrželo dne 3. července 2026 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Žadatel požadoval poskytnout informace v souvislosti s domácími utkáními HC Škoda Plzeň, kolik řešila policie přestupků, trestných činů a jaké byly celkové náklady na nasazení policistů na tato domácí utkání v sezoně 2025/2026. Žadateli byly informace částečně poskytnuty.
por. Mgr. Dagmar Mifková
20. července 2026