Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Plzeňský kraj název

Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Žadatel požadoval poskytnout informace v souvislosti s domácími utkáními HC Škoda Plzeň

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 

Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje obdrželo dne 3. července 2026 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Žadatel požadoval poskytnout informace v souvislosti s domácími utkáními HC Škoda Plzeň, kolik řešila policie přestupků, trestných činů a jaké byly celkové náklady na nasazení policistů na tato domácí utkání v sezoně 2025/2026. Žadateli byly informace částečně poskytnuty.  

por. Mgr. Dagmar Mifková
20. července 2026

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 