Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Žadatel požadoval poskytnout informace týkající se spolupráce s poskytovatelem zdravotnických služeb pro prohlídky těl zemřelých
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje obdrželo dne 24. října 2025 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Žadatel požadoval poskytnout informace týkající se spolupráce s poskytovatelem zdravotnických služeb pro prohlídky těl zemřelých v případech, kdy je na místo úmrtí volána i Policie České republiky. Žadateli bylo sděleno, že povinný subjekt požadovanými informacemi nedisponuje.
por. Mgr. Dagmar Mifková
11. listopadu 2025