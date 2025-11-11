Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Žadatel požadoval poskytnout informace týkající se spolupráce s poskytovatelem zdravotnických služeb pro prohlídky těl zemřelých

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 

Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje obdrželo dne 24. října 2025 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Žadatel požadoval poskytnout informace týkající se spolupráce s poskytovatelem zdravotnických služeb pro prohlídky těl zemřelých v případech, kdy je na místo úmrtí volána i Policie České republiky. Žadateli bylo sděleno, že povinný subjekt požadovanými informacemi nedisponuje.

por. Mgr. Dagmar Mifková
11. listopadu 2025

