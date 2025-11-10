Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Žadatel požadoval poskytnout informace týkající se konkrétního případu
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje obdrželo dne 20. října 2025 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Žadatel požadoval poskytnout informace týkající se konkrétního případu. Informace nebyly žadateli poskytnuty.
por. Mgr. Dagmar Mifková
10. listopadu 2025