Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Žadatel požadoval poskytnout informace ohledně jeho oznámení o protizákonném parkování
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje obdrželo dne 31. října 2025 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Žadatel požadoval poskytnout informace, jak policie reagovala na jeho oznámení o protizákonném parkování vozidla v Plzni. Po prověření informačního systému nám není známo, že by nám tato událost byla nahlášena.
por. Mgr. Dagmar Mifková
26. listopadu 2025