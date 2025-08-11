Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Žadatel požadoval poskytnout informace o zasahujících policistech
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje obdrželo dne 23. července 2025 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Žadatel požadoval poskytnout údaje o služebním čísle, jménu a příjmení policistů, kteří prováděli úkony na konkrétní adrese. Informace byly žadateli poskytnuty.
por. Mgr. Dagmar Mifková
11. srpna 2025