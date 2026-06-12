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Plzeňský kraj název

Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Žadatel požadoval poskytnout informace o výjezdech policie v konkrétní oblasti železniční tratě ke konkrétním případům

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 

Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje obdrželo dne 26. května 2026 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Žadatel požadoval poskytnout informace o výjezdech Policie České republiky v oblasti železniční tratě Domažlice, výhybna Radonice, Milavče, Blížejov, a to v případech zásahů u poruch na zabezpečovacím zařízení, které slouží k zajištění bezpečnosti drážní dopravy. Informace žádal za konkrétní období. Žadateli byly požadované informace poskytnuty. 

por. Mgr. Dagmar Mifková
12. června 2026

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