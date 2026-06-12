Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Žadatel požadoval poskytnout informace o výjezdech policie v konkrétní oblasti železniční tratě ke konkrétním případům
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje obdrželo dne 26. května 2026 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Žadatel požadoval poskytnout informace o výjezdech Policie České republiky v oblasti železniční tratě Domažlice, výhybna Radonice, Milavče, Blížejov, a to v případech zásahů u poruch na zabezpečovacím zařízení, které slouží k zajištění bezpečnosti drážní dopravy. Informace žádal za konkrétní období. Žadateli byly požadované informace poskytnuty.
por. Mgr. Dagmar Mifková
12. června 2026