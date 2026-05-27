Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Žadatel požadoval poskytnout informace o výjezdech policie proti jeho osobě
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje obdrželo dne 7. května 2026 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Žadatel požadoval poskytnout informace týkající se výjezdů hlídek Policie České republiky za konkrétní časový úsek, při kterých byla evidována jeho osoba. Žadateli byly informace poskytnuty.
por. Mgr. Dagmar Mifková
27. května 2026