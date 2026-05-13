Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Žadatel požadoval poskytnout informace k veřejné zakázce na modernizaci komunikační infrastruktury Policie ČR
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje obdrželo dne 16. dubna 2026 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Žadatel požadoval poskytnout informace, které se týkaly veřejné zakázky na modernizaci komunikační infrastruktury Policie České republiky. Informace byly žadateli poskytnuty, s výjimkou jednoho bodu žádosti, který byl postoupen k vyřízení Policejnímu prezidiu ČR.
por. Mgr. Dagmar Mifková
13. května 2026