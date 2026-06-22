Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Žadatel požadoval poskytnout informace k úředním hodinám a provozu podatelny v letních měsících
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje obdrželo dne 3. června 2026 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Žadatel požadoval poskytnout informace k úředním hodinám a provozu podatelny v letních měsících. Požadované informace byly žadateli poskytnuty.
por. Mgr. Dagmar Mifková
22. června 2026