Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Žádáme veřejnost o spolupráci při ztotožnění možného svědka vloupání v Liberci
Dosud neznámý pachatel kradl věci z uzamčeného bytu, kde hledal zejména peníze.
Policisté z Obvodního oddělení Liberec Vápenka se zabývají případem vloupání do jednoho z přízemních bytů v Liberci, ke kterému došlo ve čtvrtek 19. března 2026 krátce před 9 hodinou ranní. Nezvaný host zde hledal zejména finanční hotovost. Škoda, kterou svým jednáním způsobil, majitelé bytu vyčíslili na téměř 17 tisíc korun.
V souvislosti s prováděnými úkony žádáme o pomoc širokou veřejnost při ztotožnění osoby zachycené na přiložené fotografii, která by mohla poskytnout důležité informace vedoucí k objasnění celé věci či přímo k osobě pachatele.
Pokud má kdokoliv informace vedoucí ke zjištění totožnosti možného svědka události z přiložené fotografie nebo k objasnění události, může je sdělit policistům na kterékoliv služebně nebo prostřednictvím bezplatné linky 158, případně na tel. č. 974467200. Žádáme i samotného svědka z fotografie, aby se případně stejným způsobem přihlásil sám.
Děkujeme za spolupráci.
25. března 2026
nprap. Mgr. Iva Martínková
odd. tisku a prevence
KŘP Libereckého kraje