Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Žádáme veřejnost o spolupráci při ztotožnění dvou důležitých svědkyň
Dosud neznámý pachatel kradl oblečení v obchodním centru v Liberci.
V neděli 8. března, krátce po půl páté hodině odpolední, došlo v jedné z prodejen v OC Nisa Liberec ke krádeži zboží v hodnotě převyšující 11 tisíc korun. V době události se v prodejně nacházely dvě důležité svědkyně, které by nám mohly předat zásadní informace k osobám pachatelů a tím napomoci k objasnění celé věci.
Popis svědkyň:
- mladší žena, ve věku kolem 30 let, na hlavě měla sluneční brýle s bílými obroučky, černé vlasy do culíku, na hřbetu levé ruky pravděpodobně tetování, na sobě růžovou mikinu, černé legíny zn. Puma a růžové tenisky, při sobě měla hnědý kočárek.
- starší žena, ve věku mezi 50-60 lety, hnědé vlasy se světlým melírem, na očích měla kulaté dioptrické brýle, na sobě černý zimní kabát, černé legíny, černou kabelku a šedou sportovní obuv.
V souvislosti s prováděnými úkony žádáme o pomoc širokou veřejnost. Pokud má někdo jakékoliv poznatky ke zjištění totožnosti dvou důležitých svědkyň na zveřejněných fotografiích, ať je sdělí policistům na kterékoliv služebně nebo nás kontaktujte telefonicky na bezplatné lince 158 nebo volejte na tel. č. 974467200. Samozřejmě žádáme i samotné ženy z fotografií, které si mohly všimnout něčeho podezřelého, aby se stejným způsobem přihlásily samy.
13. března 2026
nprap. Mgr. Iva Martínková
odd. tisku a prevence
KŘP Libereckého kraje