Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Žádáme veřejnost o pomoc při ztotožnění řidiče motocyklu
Informace přijmeme na lince 158.
Tímto žádáme veřejnost o pomoc při ztotožnění motocyklisty (případně majitele uvedené terénní motorky), jehož výpověď by mohla přispět k objasnění dopravní nehody ze dne 22. 5. 2026 v Uherském Hradišti, které byl účastníkem.
Jednalo se o terénní motocykl výrazné červenooranžové barvy se závodním číslem po stranách. Motorkář měl na hlavě bílou motokrosovou přilbu a brýle s červenou stahovací gumou.
Pokud tohoto muže nebo motocykl poznáváte, nebo nám můžete poskytnout jakýkoli poznatek, kontaktujte dopravní policisty na telefonním čísle 735 780 180, případně na bezplatné lince 158.
Děkujeme.
17. června 2026, por. Radomír Šiška, DiS.