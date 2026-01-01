Žádáme veřejnost o pomoc při ztotožnění osoby

Policisté šetří dopravní nehodu chodce s dosud neustanoveným cyklistou v Uherském Brodě. 

Dne 29. 4. 2026 před 13. hodinou došlo na lávce pro pěší vedoucí nad železniční tratí v Uherském Brodě ke střetu cyklisty s chodcem. Starší muž utrpěl zranění, které si vyžádalo ošetření v Uherskohradišťské nemocnici. Muž jedoucí na oranžovém horském jízdním kole, oblečen do bílé či světle šedé mikiny a s pokrývkou hlavy, místo nehody před příjezdem hlídky opustil.

Z důvodu řádného objasnění nehody žádáme veřejnost, která by nám mohla pomoci s ustanovením zúčastněného cyklisty (případně i samotného cyklistu), aby se obrátila na dopravní policisty na telefonním čísle 735 780 180, nebo na lince 158.

Děkujeme.

18. května 2026, por. Radomír Šiška, DiS.

(snímek č. 1)

Detailní náhled

(snímek č. 2)

(snímek č. 2) 

