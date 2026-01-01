Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Žádáme veřejnost o pomoc při ztotožnění osoby
Policisté šetří dopravní nehodu chodce s dosud neustanoveným cyklistou v Uherském Brodě.
Dne 29. 4. 2026 před 13. hodinou došlo na lávce pro pěší vedoucí nad železniční tratí v Uherském Brodě ke střetu cyklisty s chodcem. Starší muž utrpěl zranění, které si vyžádalo ošetření v Uherskohradišťské nemocnici. Muž jedoucí na oranžovém horském jízdním kole, oblečen do bílé či světle šedé mikiny a s pokrývkou hlavy, místo nehody před příjezdem hlídky opustil.
Z důvodu řádného objasnění nehody žádáme veřejnost, která by nám mohla pomoci s ustanovením zúčastněného cyklisty (případně i samotného cyklistu), aby se obrátila na dopravní policisty na telefonním čísle 735 780 180, nebo na lince 158.
Děkujeme.
18. května 2026, por. Radomír Šiška, DiS.