Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Žádáme veřejnost o pomoc při pátrání po sprejerovi
Pomaloval vrata garáže
Policisté v Jindřichově Hradci šetří případ poškození cizí věci, ke kterému došlo v přesně nezjištěné době od 13. do 16. února 2026 mezi ulicemi Sládkův kopec a Pražská. Dosud neznámý pachatel zde fialovým sprejem posprejoval vjezdová vrata do garáže blíže nespecifikovaným nápisem o rozměrech přibližně 120x230 cm. Majiteli byla způsobena škoda nejméně 8 tisíc korun. Policisté v této souvislosti žádají případné svědky, kteří se v uvedené lokalitě pohybovali a mohli si všimnout podezřelého jednání či osob, aby se přihlásili na místní policejní služebně nebo kontaktovali linku 158. Za poskytnuté informace děkujeme.
nprap. Věra Mžiková
18. února 2026