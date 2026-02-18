Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Žádáme veřejnost o pomoc při pátrání po sprejerovi

Pomaloval vrata garáže 

Policisté v Jindřichově Hradci šetří případ poškození cizí věci, ke kterému došlo v přesně nezjištěné době od 13. do 16. února 2026 mezi ulicemi Sládkův kopec a Pražská. Dosud neznámý pachatel zde fialovým sprejem posprejoval vjezdová vrata do garáže blíže nespecifikovaným nápisem o rozměrech přibližně 120x230 cm. Majiteli byla způsobena škoda nejméně 8 tisíc korun. Policisté v této souvislosti žádají případné svědky, kteří se v uvedené lokalitě pohybovali a mohli si všimnout podezřelého jednání či osob, aby se přihlásili na místní policejní služebně nebo kontaktovali linku 158. Za poskytnuté informace děkujeme.

nprap. Věra Mžiková

18. února 2026

Odkazy do noveho okna

1

Detailní náhled

2

Detailní náhled

3

Detailní náhled

4

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 