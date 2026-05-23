Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Žádáme veřejnost o pomoc při pátrání po seniorovi
Pohřešovaný 82letý senior z Hradce Králové může být v ohrožení.
Obracíme se na veřejnost s prosbou o pomoc při pátrání po pohřešovaném 82letém Miloslavu Bergerovi z Hradce Králové – Slatiny. Muž může být vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu v ohrožení.
Pohřešovaný senior odjel ze svého bydliště v ulici U Jednoty v pátek 22. května 2026 kolem 15:00 hodin na svém jízdním kole (skládací, zelené barvy) neznámo kam. Od té doby o sobě nepodal žádnou zprávu a rodina o něj má vážné obavy.
Popis osoby:
- věk: 82 let
- oblečení: bílá bunda, modré tepláky, bílá kšiltovka
- jízdní kolo: zelené, skládací
Senior u sebe nemá mobilní telefon a o svém odjezdu nikoho neinformoval. Podle dostupných informací trpí počínající stařeckou demencí, což zvyšuje riziko dezorientace.
Policisté po muži vyhlásili okamžitě pátrání, do kterého byly nasazeny všechny dostupné hlídky i se psovodem. Provedené prověrky u známých, v okolí bydliště i ve zdravotnických zařízeních byly dosud bez výsledku.
Vzhledem k věku a zdravotnímu stavu pohřešovaného je důležité najít jej co nejdříve.
Pokud jste pohřešovaného viděli nebo máte jakoukoli informaci o jeho pohybu či výskytu, kontaktujte prosím neprodleně linku 158 nebo se obraťte na nejbližší policejní služebnu.
Děkujeme všem za pomoc a spolupráci.
Podrobnosti naleznete na odkazu zde. Pokud odkaz není aktivní, byl senior již nalezen.
por. Karolína Macháčková
23.5.2026