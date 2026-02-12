Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Žádáme veřejnost o pomoc při objasnění krádeže
Hledáme důležitého svědka
Dne 22. prosince 2025 došlo v odpoledních hodinách, přibližně kolem 16.00 hodin, v průchodu mezi prvním a druhým nádvořím Státního hradu a zámku v Jindřichově Hradci ke krádeži finanční hotovosti ve výši nejméně 8.000 korun. Neznámý pachatel poškodil pokladničku a tímto způsobem se peněz zmocnil. Policistům se do současné doby nepodařilo pachatele ustanovit ani vypátrat. Policie žádá veřejnost o součinnost při objasnění uvedeného případu. V souvislosti s prověřováním byly zajištěny kamerové záznamy, na nichž je zachycen muž pohybující se v místě a čase spáchání skutku. Uvedený muž může svými informacemi přispět k objasnění všech okolností případu. Žádáme jej proto, aby kontaktoval policisty v Jindřichově Hradci. Stejně tak prosíme veřejnost o případné poznatky k totožnosti tohoto muže. Za spolupráci předem děkujeme.
nprap. Věra Mžiková
12. února 2026