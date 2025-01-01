Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Žádáme veřejnost o pomoc při krádeži v trolejbuse
Volejte 158.
Policisté pátrají po muži, který by mohl přispět k objasnění krádeže peněženky, ke které došlo v trolejbuse městské hromadné dopravy ve Zlíně.
K události došlo v pátek 5. září 2025 v trolejbuse číslo 2 směřujícímu do Otrokovic, který odjížděl z nám. Míru v 19.23 hodin. Dva mladíci, kteří seděli na zadních sedadlech trolejbusu společně se svědkem krádeže, měli vytáhnout peněženku z batohu mladého muže, který stál u zadních dveří vozidla. Poté na zastávce MHD Prštné – Ovečkárna z trolejbusu vystoupili.
Policie nyní žádá muže, který byl přítomen události a mohl by být klíčovým svědkem, aby se přihlásil. Podle dosavadních zjištění šlo o muže ve věku přibližně do třiceti let, který měl hnědé vlasy a oblečené měl černé tričko.
Tento muž si incidentu všiml, ale bohužel už při příjezdu policie nebyl na místě události. Jeho výpověď by mohla výrazně pomoci při prověřování.
Pokud se poznáváte, nebo pokud víte, o koho se jedná, kontaktujte, prosím, policii na lince 158 nebo se dostavte na nejbližší policejní služebnu.
Děkujeme za spolupráci.
11. září 2025; por. Bc. Monika Kozumplíková