Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Žádáme veřejnost o pomoc - AKTUALIZACE
Pátráme po nezletilém chlapci z Kroměříže.
AKTUALIZACE:
Pátrání bylo ukončeno, chlapec byl nalezen. Děkujeme za spolupráci.
Policisté pátrají po pohřešovaném třináctiletém chlapci z Kroměříže, který v pátek 10. 4. 2026 odešel v ranních hodinách do školy a od té doby se nevrátil domů. Naposledy byl spatřen dne 12. 4. 2026 v dopoledních hodinách v Bezručově parku v Kroměříži. Pravděpodobné místo jeho pohybu je město Kroměříž a blízké okolí, kde se může zdržovat ve společnosti svých kamarádů.
Chlapec je asi 160 cm vysoký, hubené postavy, má krátké černé vlasy a tmavě hnědé oči. Naposledy byl oblečen do černé mikiny s kapucí a tmavě modrým potiskem, černé vesty a tmavě modrých tepláků. Pohybuje se na černé koloběžce a má černou helmu. Měl by mít s sebou černo-bílou aktovku.
Pokud jste pohřešovaného chlapce spatřili nebo víte, kde by se mohl nacházet, ozvěte se na linku 158, případně se dostavte na kterékoli oddělení policie.
Děkujeme.
13. dubna 2026, por. Radomír Šiška, DiS.