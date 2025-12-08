Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Žádáme veřejnost o pomoc
Graffiti na budově v ulici Labská v Jaroměři – škoda 40 tisíc korun.
Policisté z obvodního oddělení v Jaroměři zahájili úkony trestního řízení ve věci poškození cizí věci, k němuž docházelo v období od 14. listopadu 2025 v 07:00 hodin do 5. prosince 2025 v 18:20 hodin v ulici Labská v Jaroměři. Neznámý pachatel v uvedené době postupně poškodil fasádu budovy tím, že ji opakovaně posprejoval barvami, které nejsou běžnými prostředky umyvatelné. V průběhu tohoto období se na ploše o rozměrech 18 × 8 metrů objevilo několik nápisů a znaků, které postupně přibývaly a byly rozmístěny na různých částech fasády. Celková škoda byla předběžně vyčíslena na přibližně 40.000 Kč.
Policie prověřuje všechny okolnosti případu. Jedná se o trestný čin poškození cizí věci, za který hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok. V případě objasnění bude pachatel vedle trestního postihu povinen uhradit způsobenou škodu.
Policie žádá občany o spolupráci. Pokud jste si v posledních týdnech v okolí ulice Labská v Jaroměři všimli podezřelých osob, pokud disponujete kamerovým záznamem z okolí místa nebo máte jakékoli informace, které by mohly přispět k objasnění případu, obraťte se prosím na linku 158 nebo na nejbližší služebnu Policie České republiky.
por. Karolína Macháčková
8.12.2025