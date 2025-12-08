Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Královéhradecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Žádáme veřejnost o pomoc

Graffiti na budově v ulici Labská v Jaroměři – škoda 40 tisíc korun. 

Policisté z obvodního oddělení v Jaroměři zahájili úkony trestního řízení ve věci poškození cizí věci, k němuž docházelo v období od 14. listopadu 2025 v 07:00 hodin do 5. prosince 2025 v 18:20 hodin v ulici Labská v Jaroměři. Neznámý pachatel v uvedené době postupně poškodil fasádu budovy tím, že ji opakovaně posprejoval barvami, které nejsou běžnými prostředky umyvatelné. V průběhu tohoto období se na ploše o rozměrech 18 × 8 metrů objevilo několik nápisů a znaků, které postupně přibývaly a byly rozmístěny na různých částech fasády. Celková škoda byla předběžně vyčíslena na přibližně 40.000 Kč.

Policie prověřuje všechny okolnosti případu. Jedná se o trestný čin poškození cizí věci, za který hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok. V případě objasnění bude pachatel vedle trestního postihu povinen uhradit způsobenou škodu.

Policie žádá občany o spolupráci. Pokud jste si v posledních týdnech v okolí ulice Labská v Jaroměři všimli podezřelých osob, pokud disponujete kamerovým záznamem z okolí místa nebo máte jakékoli informace, které by mohly přispět k objasnění případu, obraťte se prosím na linku 158 nebo na nejbližší služebnu Policie České republiky.

por. Karolína Macháčková
8.12.2025

Odkazy do noveho okna

Graffiti na budově

Graffiti na budově 

Detailní náhled

Graffiti na budově

Graffiti na budově 

Detailní náhled

Graffiti na budově

Graffiti na budově 

Detailní náhled

Graffiti na budově

Graffiti na budově 

Detailní náhled

Graffiti na budově

Graffiti na budově 

Detailní náhled

Graffiti na budově

Graffiti na budově 

Detailní náhled

Graffiti na budově

Graffiti na budově 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 