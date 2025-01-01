Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Žádáme veřejnost o pomoc
Pátráme po nezletilém chlapci z Kunovic.
Policisté pátrají po pohřešovaném chlapci, který se měl v úterý večer vrátit do místa svého bydliště a doposud o sobě nepodal žádnou zprávu. Naposledy byl viděn téhož dne v Uherském Hradišti v odpoledních hodinách. Mohl by se pohybovat na Uherskohradišťsku či Znojemsku ve společnosti svých kamarádů.
Chlapec je asi 170 cm vysoký, hubené postavy, má krátce střižené černé vlasy a hnědé oči. Na sobě by mohl mít bílou mikinu a kalhoty tmavé barvy. V levém uchu má náušnici a na obličeji jizvu pod pravým okem.
https://aplikace.policie.gov.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=14261105251511
Pokud jste pohřešovaného chlapce spatřili nebo víte, kde by se mohl nacházet, ozvěte se na linku 158, případně se dostavte na kterékoli oddělení policie.
Děkujeme.
6. listopadu 2025, por. Radomír Šiška, DiS.