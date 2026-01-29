Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Žádáme veřejnost o pomoc
Poškození výlohy obchodu Planeo Elektro v Novém Městě nad Metují.
Dne 31. prosince 2025 v časných ranních hodinách, přibližně kolem 01:15, dosud neznámý pachatel rozbil dlažebními kostkami výlohu obchodu Planeo Elektro v Novém Městě nad Metují. Pachatel byl během činu vyrušen oznamovatelem, načež z místa rychle utekl. Jeho pohyb při útěku zaznamenal kamerový systém. Tímto jednáním vznikla škoda v odhadované výši okolo 60 tisíc korun.
Policie se případem zabývá pro podezření ze spáchání přečinu poškození cizí věci, za který hrozí až jeden rok odnětí svobody. Pachatel zároveň bude muset uhradit způsobenou škodu. Podle dostupných záznamů měl mít na sobě černou bundu s kapucí s výrazným bílým pruhem, batoh tmavé barvy se světlým vzorem, maskáčové kalhoty a černé tenisky. Jde o osobu štíhlé postavy.
Policie na objasnění případu aktivně pracuje a žádá veřejnost o pomoc. Každý, kdo má jakoukoli informaci, která by mohla přispět k odhalení pachatele nebo k objasnění okolností případu, se může obrátit na služebnu Policie ČR v Novém Městě nad Metují, kontaktovat telefonní číslo 735 785 363, nebo využít tísňovou linku 158.
por. Karolína Macháčková
29.1.2026