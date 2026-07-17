Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Žádáme svědky pronásledování zběsilého řidiče
Kriminalisté pracují na případu a potřebují další informace.
Mostečtí kriminalisté z 1. oddělení obecné kriminality prověřují případ řidiče, který při ujíždění před policejní hlídkou svou nebezpečnou jízdou měl ohrozit ostatní účastníky silničního provozu. V souvislosti s tím žádáme řidiče i další svědky, kteří se v uvedenou dobu pohybovali na dotčených pozemních komunikacích mezi Mostem a Louny, aby se přihlásili na telefonním čísle 974 438 411, mobilním telefonu 607 637 490 nebo prostřednictvím tísňové linky 158.
Vše začalo ve čtvrtek krátce před jednou hodinou ranní u Mosteckého jezera, kde si policejní hlídka všimla modré Škody Fabia druhé generace. Když se policisté rozhodli vozidlo zastavit, řidič na jejich výzvy nereagoval a začal ujíždět. Do pronásledování, které vedlo napříč dvěma okresy, se postupně zapojilo několik policejních hlídek z Mostecka i Lounska.
Nebezpečnou jízdu ukončili až policisté z Oddělení hlídkové služby Postoloprty, kteří použili zastavovací pás. Po ztrátě tlaku v pneumatikách se vozidlo stalo obtížně ovladatelným a skončilo v příkopu u silnice I/27 poblíž obce Raná. Tam policisté třiapadesátiletého cizince omezili na osobní svobodě.
V tuto chvíli můžeme potvrdit, že orientační test u řidiče prokázal přítomnost omamných a psychotropních látek. Současně bylo zjištěno, že nevlastní příslušné řidičské oprávnění. Zda byl skutečně pod vlivem návykových látek a v jaké míře, určí až toxikologický rozbor biologického materiálu.
Znovu proto vyzýváme všechny svědky, kteří byli svědky nebezpečné jízdy tohoto vozidla, aby kontaktovali mostecké kriminalisty na telefonních číslech 974 438 411, 607 637 490 nebo prostřednictvím tísňové linky 158.
17. července 2026
nprap. Jakub Mareš
tiskový mluvčí
KŘP Ústeckého kraje