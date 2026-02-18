Policie České republiky  

Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Žádáme svědky o spolupráci při objasnění poškození výlohy v Liberci

K události došlo dne 23. ledna 2026 po 13. hodině. 

Policisté z Obvodního oddělení Liberec - centrum se zabývají případem poškození skleněné výlohy obchodního objektu v Liberci a obrací se na veřejnost s žádostí o pomoc. poškozená výlohapoškozená skleněná výplň výlohy 

K události došlo dne 23. ledna 2026 v době od 13:00 - 14:00 hodin. Dosud neznámý pachatel poškodil z vnější strany obchodního objektu Forum v Liberci, ul Soukenného náměstí, skleněnou výplň výlohy. Škoda, jenž vznikla nárazem míče do výlohy a způsobila poškození skleněné výplně, činí odhadem 20 tisíc korun. 

Tímto žádáme svědky uvedené události, kteří se v uvedenou dobu na místě nacházeli nebo mají jakékoli informace vedoucí k objasnění případu,  včetně samotného ,,fotbalisty/fotbalistů", aby se nám ozvali prostřednictvím bezplatné linky 158 nebo se dostavili se svým svědectvím na Obvodní oddělení Liberec – centrum, případně na kteroukoli policejní služebnu.

Děkujeme za spolupráci. 

18. února 2026
por. Bc. Klára Jeníčková

1 místo události

1 místo události  

2 poškozená výloha

2 poškozená výloha  

