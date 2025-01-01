Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Žádáme svědky nehody o informace
Opilý muž na elektro skútru narazil do zábradlí.
Dopravní policisté z Hodonína řeší incident, ke kterému došlo dne 26. října krátce po osmnácté hodině. Na silnici číslo 422 z obce Čejkovice do obce Velké Bílovice u mostku před potokem havaroval do ocelového zábradlí čtyřiapadesátiletý muž se svým elektro skútrem. Utrpěl lehké zranění a byl pod vlivem alkoholu s výsledkem dechové zkoušky 1,47 promile. Na místě muži pomáhali svědci, se kterými by policisté potřebovali hovořit. Žádáme je proto, aby se obrátili buď na Dopravní inspektorát v Hodoníně nebo kontaktovali tísňovou linku 158.
Policie ČR děkuje za spolupráci!
por. Andrea Cejnková, 11. listopadu 2025