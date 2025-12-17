Policie České republiky  

Královéhradecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Žádáme svědky dopravní nehody

Pravděpodobný viník z místa odjel. 

Dnešního dne v 6:00 hodin ráno došlo na silnici I/16 v katastru obce Drštěkryje (směr od Ohařic na Sobotku) k dopravní nehodě, při které se střetla dvě vozidla. Nehodu dle prvotního zjištění způsobil dosud neznámý řidič, který pravděpodobně řídil stříbrnou Škodu Octavia.

Podle dosavadního šetření tento řidič předjížděl v místě, kde je vodorovné dopravní značení zakazující předjíždění. V protisměru se mu objevilo jiné vozidlo, a aby zabránil čelní srážce, rychle se zařadil zpět do svého pruhu. Tím ohrozil předjížděné vozidlo Volkswagen Caddy, které dostalo smyk, přejelo do protisměru a narazilo do zadní části vozidla Škoda Octavia. Obě vozidla skončila mimo vozovku. Neznámý řidič pokračoval v jízdě směrem na Mladou Boleslav, aniž by zastavil a splnil zákonné povinnosti.

Při nehodě naštěstí nedošlo ke zranění osob. Alkohol byl u zúčastněných řidičů vyloučen, u neznámého řidiče nešlo tuto skutečnost potvrdit ani vyvrátit.

Výzva pro svědky

Tímto žádáme svědky dopravní nehody, aby poskytli jakékoliv informace, které by mohly přispět k objasnění události. Uvítáme také kamerové záznamy z palubních kamer vozidel, která projížděla uvedeným úsekem v době nehody.

Pokud máte informace, kontaktujte jičínské policisty z oddělení dopravních nehod 974 533 250  nebo volejte linku 158.

Děkujeme za spolupráci.

por. Bc. Martina Jandová
17.12.2025

