Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Žádáme o vaši spolupráci
Střet z poloviny července je stále v šetření českobudějovických dopravních policistů.
Českobudějovičtí dopravní policisté opakovaně žádají svědky níže uvedené nehody - https://policie.gov.cz/clanek/na-vcelne-doslo-ke-srazce-vozidla-s-motocyklem.aspx,
Českobudějovičtí dopravní policisté řeší dopravní nehodu, ke které došlo ve čtvrtek 10. července 2025 kolem 15:30 hodin v obci Včelná. Na křižovatce ulic tř. 5. května a ulice Nová se střetl osobní automobil tovární značky Škoda Octavia a motocykl tovární značky Yamaha Virago 1100. Řidič motocyklu po srážce upadl na zem. U nehody zastavil řidič dodávky, který následně motorkáři pomáhal. Policisté hledají svědky této nehody, kteří by jim mohli pomoci objasnit její průběh. Především žádají řidiče dodávky, který zde zastavil, aby se jim ozval na linku 158 nebo na telefonní číslo 974 226 588. Přivítáme samozřejmě jakékoliv svědectví, např. i záznamy ze zapnutých palubních kamer - o které jsme vás již informovali 17. července 2025.
Policisté mimo jiné potřebují vytěžit řidiče užitkového (skříňového) motorového vozidla bílé barvy, který pomáhal zraněnému motorkáři. Poté z místa střet odjel. Jeho svědectví přijmou zmínění policisté na Krajském ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor České Budějovice, dopravní inspektorát, skupina dopravních nehod, Plavská 2, České Budějovice, telefon 974 226 588 nebo na lince tísňového volání 158.
Děkujeme za pomoc.
por. Bc. Milan Bajcura, krpc.pio@pcr.cz
26. srpna 2025