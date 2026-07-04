Žádáme o pomoc při objasnění vraždy novorozeného dítěte
Kriminalisté se stále intenzivně snaží objasnit vraždu novorozeného chlapce, jehož tělo bylo nalezeno v srpnu roku 2014 v pražských Strašnicích. Kriminalisté proto znovu žádají veřejnost o jakékoli informace, které by mohly vést k odhalení pachatele.
V pondělí 4. srpna 2014, v časných ranních hodinách, objevil náhodný kolemjdoucí v kontejneru na odpad tělo novorozeného dítěte. Podle výsledků znaleckého zkoumání chlapec zemřel násilnou smrtí krátce po porodu. Ten se odehrál na dosud neznámém místě během předchozího večera nebo noci.
Tělíčko bylo uloženo v černé igelitové tašce značky Dynamite. Jde o kanadskou módní značku určenou především mladým ženám. Její prodejny se nacházejí zejména v Kanadě, USA, ale také v Jordánsku, Saúdské Arábii nebo Kuvajtu. Tašky tohoto typu se vyráběly od roku 2010. Podle kriminalistů proto existuje možnost, že matka dítěte po tomto roce nakupovala v některé ze zahraničních prodejen této značky, případně tašku získala od jiné osoby.
Významné poznatky přinesla také analýza DNA. Ta ukazuje, že matka dítěte měla modré oči a přirozeně světlé vlasy. Vyšetřovatelé zároveň předpokládají, že v době činu žila v okolí místa nálezu, pravděpodobně ve Strašnicích nebo ve Vršovicích. S případem může souviset i další žena, jejíž totožnost nám dosud není známa. Na místě činu byla totiž zajištěna DNA osoby ženského pohlaví, která je podle výsledků genetického zkoumání buď matkou, nebo dcerou rodičky.
Kriminalisté během let prověřili stovky poznatků a provedli více než 900 odběrů DNA. Přesto se dosud nepodařilo ztotožnit osobu odpovědnou za smrt novorozeného dítěte. Vyšetřování nadále pokračuje a kriminalisté se proto znovu obrací na veřejnost. I zdánlivě nevýznamná informace může po letech sehrát klíčovou roli při objasnění případu.
Pokud víte cokoli, co by mohlo s tímto případem souviset, kontaktujte kriminalisty na telefonním čísle 603 191 592. Informace lze diskrétně zaslat také na e-mail kalendar@pcr.cz, který je určen pro neobjasněné případy.
kpt. Jakub Vinčálek
tiskový mlivčí PP ČR
4. července 2026