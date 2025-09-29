Policie České republiky  

Žádali o udělení řidičského oprávnění

Předložit ale měli falešné lékařské posudky. 

Karlovarští kriminalisté zahájili trestní stíhání tří cizinců ve věku 27, 34 a 34 let, které obvinili ze spáchání přečinu padělání a vystavení nepravdivé lékařské zprávy, posudku a nálezu.

Trojice obviněných mužů měla v loňském roce v různých měsících přijít na Městský úřad v Ostrově na Karlovarsku. Tam měli podat žádost o udělení řidičského oprávnění pro určité skupiny. Při tom měli předložit lékařské posudky od jednoho z praktických lékařů, ačkoliv si byli vědomi, že se jedná o padělek. Provedeným šetřením bylo zjištěno, že uvedený lékař posudky obviněným mužům vůbec nevystavil a nemá je ani v evidenci.

V případě prokázání viny tak mužům hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

nprap. Jan Bílek
29.9.2025

