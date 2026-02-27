Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Žacléřští policisté pronásledovali odcizené vozidlo
Řidiče zadrželi na polském území.
V uplynulém týdnu, konkrétně 19. února, jsme obdrželi poznatek o odcizeném obytném vozidle, které bylo dříve odcizeno ve Spolkové republice Německo. Vozidlo se mělo pohybovat na území našeho kraje a směřovat by mělo do sousedního Polska. Do akce, která měla za cíl vozidlo vypátrat a řidiči znemožnit další jízdu, bylo zapojeno několik policejních hlídek. Odcizené vozidlo, které odpovídalo popisu, policisté spatřili ještě na českém území, kdy vozidlo jelo směrem k hraničnímu přechodu Královec. Řidič nedbal policejních výzev k zastavení. Před hraničním přechodem do Polska, tedy ještě na českém území, použili žacléřští policisté pro znemožnění další jízdy pronásledovaného vozidla zastavovací pás. Ani poškození pneumatik řidiče odcizeného vozidla neodradilo v další jízdě, která ovšem už netrvala dlouho. S ohledem na to, že v pronásledování vozidla žacléřští policisté pokračovali na polské území, bylo o této skutečnosti včas třeba vyrozumět polské kolegy. Informace jim byla cestou odboru mezinárodních vztahů předána obratem. Na polském území vyskočil řidič za jízdy z odcizeného vozidla a dal se na útěk, který však po několika metrech končil jeho dopadením, a to opět žacléřskými policisty. Odcizené vozidlo sjelo z vozovky na pole, kde se po chvilce zastavilo.
Zadrženému muži naši policisté přiložili pouta a předali jej k dořešení polským kolegům. Zajištěné vozidlo je rovněž v moci polských kolegů.
Naši policisté procházejí průběžně cvičeními k přeshraničnímu pronásledování, kdy právě cvičení dokáže věrohodně nasimulovat podmínky blížící se reálnému zásahu. Video z jednoho takového cvičení můžete vidět zde.
Odbor mezinárodních vztahů je pracoviště zajišťující v režimu 24/7 výměnu informací za účelem plnění úkolů policie v oblasti přeshraniční spolupráce, zejména při odvracení ohrožení veřejného pořádku a bezpečnosti a rovněž při objasňování trestné činnosti a ochraně státních hranic, včetně boje proti nelegální migraci. Společné pracoviště se zaměřuje na výměnu informací o osobách, dokladech, zbraních a dopravních prostředcích. Dále koordinuje předávání a přebírání osob, které nelegálně vstoupily nebo pobývaly na území států smluvních stran, popř. podaly žádost o azyl. Odstraněním jazykové bariéry dochází k přímé podpoře při koordinaci přeshraničních zásahů a pátracích opatření policie. Hlavní výhodou pracoviště je přímá a rychlá spolupráce se zahraničními partnery při řešení svěřených úkolů.
