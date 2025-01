Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Začínají pololetní a jarní prázdniny

Jihočeský kraj - Mnozí z vás vyjedou do hor, na výlety a za dobrodružstvím. Buďte opatrní!

Zítra čekají děti pololetní prázdniny a v následujícím týdnu se v některých okresech našeho kraje rozjedou naplno týdenní jarní prázdniny. Mnozí z vás vyrazí do hor na lyže, někteří na výlety za jiným dobrodružstvím, a jsou i děti, které budou muset být chvilku samy doma. Proto na sebe buďte během prázdnin opatrní, ať si nepřivodíte zranění či jiné nepříjemnosti.

Řidiči by neměli zapomenout na zimní přezutí svých vozidel, a také na to, že mají na cesty s sebou vozit zimní výbavu jako je například nemrznoucí směs do ostřikovačů. Určitě je dobré sledovat aktuální předpověď počasí a co je nejdůležitější, dodržovat silniční zákon. Dbejte na dodržování stanovené rychlosti, používejte zádržné systémy. Na alkohol a drogy za volantem zapomeňte!

Pro velké i malé chodce platí jasná pravidla. Využívejte k přecházení silnic místa k tomu určená a vždy se řádně rozhlédněte. Pamatujte, že absolutní přednost chodců na přechodu pro chodce neplatí. Přednost dejte vy, chodci, vozidlům s právem přednosti jízdy. To jsou vozidla POLICISTŮ, HASIČŮ A ZÁCHRANÁŘŮ. Důležité je také vidět a být viděn. Noste reflexní prvky.

Ti, kteří vyráží na hory za zimními sporty by neměli zapomenout na lyžařské desatero. Svou jízdu a zejména rychlost přizpůsobte svým schopnostem a buďte k sobě navzájem ohleduplní. Nezastavujte na špatně viditelných místech a předjíždějte s náležitým odstupem a opatrně. Jezděte tak, aby jste předešli střetu s jiným sportovcem. Pokud dojde s jiným lyžařem ke střetu, nezapomeňte na poskytnutí první pomoci, pokud je to možné, a předložte si vzájemně doklady. Přivolejte policisty. Než se vydáte do velkých lyžařských areálů, nastudujte jejich mapu.

Pro děti platí především to, aby si hrály a provozovaly sporty na místech k tomu určených. Bruslily na místech, která jsou bezpečná, a nepodcenily pevnost ledu na přírodních vodních plochách. Rodiče by vždy měli vedět, kam jejich děti jdou a s kým. Pokud zůstanou děti samy doma, neměly by otvírat cizím lidem. Hodně dětí bude mít také během prázdnin více času na mobily, tablety, počítače, na kterých surfují na internetu. Pozornost by děti i rodiče měli věnovat pohybu na sociálních sítích. Pamatujte, že bezpečné je mít profil soukromý, uzavřený jen pro okruh lidí, který schválíte, To co na internet vložíte, pamatujte, že nad tím ztratíte kontrolu a nelze to vzít zpět. Nekomunikujte s cizími lidmi na internetu a ani v běžném životě. Nesdělujte nikomu své osobní údaje a neposílejte nikomu cizímu fotografie či videa. Nikdy nevíte, jak s nimi ten druhý může naložit. Pokud vás kontaktuje někdo, kdo vás obtěžujte, komunikaci ukončete a zablokujte dotyčného či dotyčnou. Pokud se dostanete do situace, která je vám nepříjemná, svěřte se dospělému a neváhejte se obrátit na linku 158.

Užijte si prázdniny bez nehod a nepříjemností!

kpt. Lenka Krausová, krpc.pio@pcr.cz

30. ledna 2025

