Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Začínají letní prázdniny
Školní rok je téměř u konce, začíná čas prázdnin a dovolených
Každoroční závěr školního roku a nadcházející letní prázdniny přinášejí zvýšený pohyb osob i vozidel na našich silnicích. Lidé vyrážejí na dovolené, přesouvají se za odpočinkem a děti tráví více času venku. S tímto obdobím je proto spojeno i vyšší riziko dopravních nehod a kolizních situací. Proto se první prázdninový víkend tj. od pátku 26. června do neděle 28. června 2026, v rámci celorepublikové dopravně bezpečnostní akce, budou mělničtí policisté intenzivně věnovat dohledu nad plynulostí a bezpečností silničního provozu.
Tyto kontroly nejsou spojené jen s prvním prázdninovým víkendem, ale budou pokračovat po celou dobu letních prázdnin na celém území České republiky a budou zaměřeny na všechny účastníky silničního provozu. Kromě dopravně bezpečnostních akcí budou probíhat i jiné preventivní aktivity.
Letní období přináší specifická rizika. Děti, které se po vysvědčení vydají na prázdniny, nemají vždy dostatek zkušeností s pohybem v silničním provozu. Často přebíhají vozovku, jezdí na kolech, koloběžkách či bruslích a ne vždy si uvědomují možné nebezpečí. Řidiči by na toto měli pamatovat, především v obcích a v místech, kde se děti běžně pohybují, a přizpůsobit svou rychlost.
Pár rad před odjezdem na prázdniny
- nezveřejňujte svůj odjezd na sociálních sítích (mohli byste dát informace zlodějům a ti by
- věděli, že je Váš byt nebo dům prázdný)
- uschovejte si cenné věci na bezpečné místo
- dobře si zabezpečte Váš byt nebo dům
- zkontrolujte, zda máte všechna okna a dveře dobře uzamčené
- pokud budete pryč delší dobu, požádejte dobré známé nebo členy rodiny, aby Vám vybírali schránku a např. manipulovali se žaluziemi, aby se vytvořil dojem, že v bytě nebo domě někdo je
Další doporučení naleznete zde:
https://besip.gov.cz/Ucastnici-silnicniho-provozu/Ridici-automobilu/Autem-na-dovolenou
https://www.bezpecnecesty.cz/cz/bezpecnost-na-silnicich/jedeme-na-dovolenou
Přejeme Vám krásné prázdniny.
por. Bc. Martina Hamplová
PČR Mělník
24.6.2026