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Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Začínají letní prázdniny

Školní rok je téměř u konce, začíná čas prázdnin a dovolených 

Každoroční závěr školního roku a nadcházející letní prázdniny přinášejí zvýšený pohyb osob i vozidel na našich silnicích. Lidé vyrážejí na dovolené, přesouvají se za odpočinkem a děti tráví více času venku. S tímto obdobím je proto spojeno i vyšší riziko dopravních nehod a kolizních situací. Proto se první prázdninový víkend tj. od pátku 26. června do neděle 28. června 2026, v rámci celorepublikové dopravně bezpečnostní akce, budou mělničtí policisté intenzivně věnovat dohledu nad plynulostí a bezpečností silničního provozu.

Tyto kontroly nejsou spojené jen s prvním prázdninovým víkendem, ale budou pokračovat po celou dobu letních prázdnin na celém území České republiky a budou zaměřeny na všechny účastníky silničního provozu. Kromě dopravně bezpečnostních akcí budou probíhat i jiné preventivní aktivity.

Letní období přináší specifická rizika. Děti, které se po vysvědčení vydají na prázdniny, nemají vždy dostatek zkušeností s pohybem v silničním provozu. Často přebíhají vozovku, jezdí na kolech, koloběžkách či bruslích a ne vždy si uvědomují možné nebezpečí. Řidiči by na toto měli pamatovat, především v obcích a v místech, kde se děti běžně pohybují, a přizpůsobit svou rychlost.

Pár rad před odjezdem na prázdniny

  • nezveřejňujte svůj odjezd na sociálních sítích (mohli byste dát informace zlodějům a ti by
  • věděli, že je Váš byt nebo dům prázdný)
  • uschovejte si cenné věci na bezpečné místo
  • dobře si zabezpečte Váš byt nebo dům
  • zkontrolujte, zda máte všechna okna a dveře dobře uzamčené
  • pokud budete pryč delší dobu, požádejte dobré známé nebo členy rodiny, aby Vám vybírali schránku a např. manipulovali se žaluziemi, aby se vytvořil dojem, že v bytě nebo domě někdo je

Další doporučení naleznete zde:
https://besip.gov.cz/Ucastnici-silnicniho-provozu/Ridici-automobilu/Autem-na-dovolenou
https://www.bezpecnecesty.cz/cz/bezpecnost-na-silnicich/jedeme-na-dovolenou

Přejeme Vám krásné prázdniny.

por. Bc. Martina Hamplová
PČR Mělník
24.6.2026

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