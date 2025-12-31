Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Zachránili život muži
Hledáme posádku vozidla, která udržela muže při životě do příjezdu záchranářů.
Hodonínští policisté objasňují událost, která je v tuto chvíli šetřena jako dopravní nehoda. Muž při ní 30.12.2025 krátce po 16 hodině v Rohatci narazill do betonového sloupu nízkého napětí. Svědci násilím otevřeli havarovaný vůz, ze kterého vyběhl zraněný řidič, který krvácel z krční tepny. Následně běžel po levé krajnici směrem do centra obce a přitom vbíhal do cesty projíždějícím vozidlům. Přibližně po 100 metrech se ho povedlo zastavit osádce jednoho z projíždějících vozidel, která mu poskytla první pomoc. Nešťastníka se povedlo udržet na zemi až do příjezdu záchranářů. Policisté by rádi získali svědectví od projíždějících řidičů a zejména pak od zmíněných zachránců. Ozvat se můžete na telefon 724 275 039 případně na linku tísňového volání 158.
mjr. Pavel Šváb, 31.12.2025