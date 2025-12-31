Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Jihomoravský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Zachránili život muži

Hledáme posádku vozidla, která udržela muže při životě do příjezdu záchranářů. 

Hodonínští policisté objasňují událost, která je v tuto chvíli šetřena jako dopravní nehoda. Muž při ní 30.12.2025 krátce po 16 hodině v Rohatci narazill do betonového sloupu nízkého napětí. Svědci násilím otevřeli havarovaný vůz, ze kterého vyběhl zraněný řidič, který krvácel z krční tepny. Následně běžel po levé krajnici směrem do centra obce a přitom vbíhal do cesty projíždějícím vozidlům. Přibližně po 100 metrech se ho povedlo zastavit osádce jednoho z projíždějících vozidel, která mu poskytla první pomoc. Nešťastníka se povedlo udržet na zemi až do příjezdu záchranářů.  Policisté by rádi získali svědectví od projíždějících řidičů a zejména pak od zmíněných zachránců. Ozvat se můžete na telefon 724 275 039 případně na linku tísňového volání 158.

mjr. Pavel Šváb, 31.12.2025

Odkazy do noveho okna

DN Rohatec

DN Rohatec 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 