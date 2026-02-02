Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Zachránili ženu propadlou ledem
Ta je již z nemocnice doma.
Byla neděle kolem 18. hodiny, už se stmívalo, když manželé Veverkovi z Nymburka slyšeli z okna z nedalekého hotelu velice slabé volání od Labe. Poté, co se podívali z okna, viděli psa pobíhajícího po zledovatělé řece . . a ženu, která se do ledového Labe propadla a snažila se marně dostat z vody.
Manželé Veverkovi byli velice pohotoví a vůbec na nic nečekali. Žena okamžitě kontaktovala tísňovou linku 112, muž běžel do garáže, kde vzal lano a následně i nafukovací člun. Ten před sebou tlačil k zesláblé ženě ve vodě a snažil se jí vytáhnout a naložit do člunu. A to se povedlo, i s pomocí policistů z obvodního oddělení v Nymburce, nstržm. Lukáši Kolářovi (vlevo) a prap. Davidu Fišerovi, kteří byli do několika málo minut na místě a pomáhali při zachraňování ženy.
Následně pak kromě ženy vzali do člunu také psa. A právě ten byl příčinou dramatické situace, která se během několika málo minut změnila v záchranu o život. Pes jí totiž při venčení utekl na polozamrzlé Labe a žena se za ním na led vydala, aby se pes nepropadl. Chtěla zachránit svého psa, nicméně se sama dostala do život ohrožujicí situace.
Vše naštěstí dopadlo dobře. Promrzlou ženu odvezli záchranáři do nemocnice a o psa se postarali strážníci Městské policie, odkud si jej následně vyzvedla dcera.
Nicméně manželé Veverkovi mají obrovský díl na záchraně ženy. Slyšeli ji jenom shodou náhod, neboť se právě pohybovali v části objektu s okny směrem k Labi.
Manželům Veverkovým patří i ze strany Policie ČR velké poděkování!!!
mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
oddělení tisku a prevence
KŘP Středočeského kraje
2. února 2026