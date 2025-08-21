Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Zachránili jsme týranou ženu
Prachatičtí kriminalisté ze závažného činu obvinili dvě osoby.
Na stopu dvou osob, muže a ženy, kteří defacto věznili a týrali jednu ženu, přivedla prachatické kriminalisty všímavost okolí. Následně při domovní prohlídce a zadržení obou podezřelých kriminalisté zjistili, že zadržená dvojice pravděpodobně ženě, která se potulovala kolem nádraží a podobných objektů, nabídla společné bydlení, se kterým žena souhlasila.
To však netušila, co jí čeká. Čekalo jí však několika měsíční týrání a trápení, pravděpodobně od loňského listopadu do poloviny května letošního roku. Vše probíhalo v bytě zadržené dvojice na Prachaticku. Kriminalisté při domovní prohlídce našli vězněnou ženu ve velmi zuboženém stavu, musela být převezena do nemocnice. Co se v bytě odehrávalo? Zadržené dvojici šlo hlavně o invalidní důchod a další dávky ženy. Ten jí samozřejmě brali, dále měli ženu urážet, fyzicky jí napadali, jídlo, které jí poskytli, jí hned zase brali, musela vykonávat domácí práce, za trest klečela nebo jí ostříhali vlasy.
Kriminalisté zahájili trestní stíhání obou osob, jsou obviněni ze spáchání zločinu týrání osoby žijící ve společném obydlí, ve formě spolupachatelství. U soudu bude dvojici hrozit trest odnětí svobody v délce dvou až osmi let. V současné době je obviněná ve výkonu trestu odnětí svobody pro jinou trestnou činnost a obviněný muž je stíhán vazebně.
Případ je pro poškozenou velmi citlivý, a proto nebude policie k případu uvádět další podrobnosti.
por. Bc. Martina Joklová, pt.pis@pcr.cz
21. srpna 2025