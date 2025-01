Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Zachránili ho před plameny

Rozhodnost, rychlou reakci a schopnost poskytnout první pomoc prokázali ve středu dopoledne podivínští dálniční policisté. Ti na dálnici D2 poblíž Lanžhota zachraňovali pětašedesátiletého řidiče, který nečekaně zkolaboval za volantem několikatunového kolosu. Hlídka přijela krátce poté, kdy kamion narazil do svodidel, jenomže v rychlé pomoci jim bránily uzamčené dveře kabiny. Na otevření dveří tak policisté nakonec museli použít hrubou sílu. Záchrana přišla na poslední chvíli, neboť od protáčejících se kol se náhle vznítila zadní část nabouraného tahače. To už ale strážci zákona uvnitř kabiny poskytovali indisponovanému cizinci první pomoc. Mezitím jejich kolegové pomocí ručních hasicích přístrojů bojovali s rozšiřujícím se požárem. Ten se jim ale naštěstí podařilo rychle dostat pod kontrolu. Zachráněného šoféra si následně převzali přivolaní zdravotníci, kteří jej pohotově transportovali do nemocnice.

por. Petr Vala, 11. ledna 2025

