Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Zachránce života obdržel titul Gentleman silnic
Dramatické chvíle v Bystřici pod Hostýnem měly šťastný konec.
V budově Krajského ředitelství policie Zlínského kraje dne 18. listopadu 2025 převzal titul Gentleman silnic pan Zdeněk Nedorost, který v červnu na kruhovém objezdu v Bystřici pod Hostýnem zachránil život řidiči havarovaného vozidla.
Toho odpoledne si pan Nedorost všiml osobního vozidla zastaveného uprostřed kruhového objezdu. Neváhal, přiběhl k vozu a zjistil, že za volantem sedí starší muž v bezvědomí. Jako profesionální zdravotník, který byl v té době mimo službu, okamžitě zahájil resuscitaci, kterou prováděl až do příjezdu rychlé záchranné služby. Jeho rychlá reakce zachránila muži z havarovaného vozidla život.
Jedná se o desátého oceněného Gentlemana silnic ve Zlínském kraji. Věcný dar převzal pan Nedorost z rukou ředitele Územního odboru policie v Kroměříži plk. Mgr. Tomáše Ivánka, vedoucího služby dopravní policie Krajského ředitelství policie Zlínského kraje plk. Ing. Michala Jánského a ředitele projektu Gentleman silnic Jana Marka.
Projekt Gentleman silnic oceňuje ty, kteří dokážou v kritické chvíli pomoci druhému. Záchrana života je nejvyšší hodnotou, kterou lze projevit, a příběh pana Nedorosta je důkazem, že lidskost má nezastupitelné místo nejen v dopravě, ale i v každodenním životě.
19. listopadu 2025, mjr. Mgr. Bc. Šárka Trnková