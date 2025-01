Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Záchranářské složky zasahovaly u dvou dopravních nehod, celkem bylo 6 zraněných

KOLÍNSKO – Jedna nehoda byla s účastí policistů, jejichž auto po nárazu skončilo mimo vozovku.

V pondělí 27. ledna 2025, před osmou hodinou ranní, vyjížděly všechny složky integrovaného záchranného systému během necelých deseti minut ke dvěma dopravním nehodám, k nímž došlo u Nučic a u Přistoupimi. Obě nehody si vyžádaly zranění.

K první dopravní nehodě dvou osobních vozidel u Nučic došlo podle prvotního šetření tak, že jeden z řidičů při projíždění pravotočivé zatáčky pravděpodobně dostal smyk, přejel do protisměru a čelně se střetl s protijedoucím automobilem. Posádka zdravotníků si převzala do své péče celkem tři osoby, dva řidiče a jednoho spolujezdce, které transportovala do nemocnic.

K této nehodě mířili kromě záchranářů a hasičů také policisté z obvodního oddělení Český Brod. Ti ale po cestě sami havarovali, a to na silnici I. třídy č. 12 u Přistoupimi. Českobrodští policisté jeli na pomoc se zapnutým výstražným zařízením, přičemž na křižovatce jim pravděpodobně nedal přednost řidič dodávky. Po střetu policejní vůz skončil mimo vozovku, převrácený na střeše. Jeden policista byl transportovaný do nemocnice, jeho kolega s kolegyní pak pozemní cestou. Naštěstí jsou všichni mimo ohrožení života.

Okolnosti obou dopravních nehod a míra zavinění jednotlivých účastníků je předmětem dalšího šetření.

por. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

P ČR Středočeského kraje

27. ledna 2025

