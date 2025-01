Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Záchrana života ženy při sebepoškození a požár v bytě v centru moravskoslezské metropole, v obou případech šlo doslova o minuty

MŘ Ostrava - v úterý 28. ledna tohoto roku měli policisté z oddělení hlídkové služby Ostrava opravdu napilno.

V dopoledních hodinách operační důstojník přijal oznámení o možném sebepoškození ženy, která odešla z domu neznámo kam. Informaci předal hlídkám do éteru, tato si žádala okamžitou reakci. Šlo doslova o minuty. Policisté z oddělení hlídkové služby a také z obvodních oddělení začali okamžitě propátrávat blízké okolí. Ženu našli ve sklepních prostorách jednoho z domů. Seděla na zemi a vůbec na nic nereagovala. Jeden z členů hlídky s označením Velitel policie situaci na místě koordinoval. Policisté přivolali záchrannou službu, přinesli si zdravotnický batoh, ženu uložili do stabilizované polohy a poskytli jí tepelný komfort termofólií až do příjezdu záchranářů. Nakonec ještě muži zákona pomohli s transportem pacientky do sanitky. Žena by již měla být mimo ohrožení života.

Zhruba o dvě hodiny později operační důstojník dal do éteru informaci pro hlídky v okolí centra města, aby se neprodleně přesunuly na ulici Českobratrská, kde mělo dojít v jednom z bytů k explozi a následnému požáru zřejmě od elektrokoloběžky. Jako první na místo dorazili policisté z oddělení hlídkové služby Ostrava. Při příjezdu už viděli vybité rámy oken v prvním patře, které ležely na zemi a z otvorů vycházející kouř. Okamžitě vběhli do domu a ze zasaženého bytu evakuovali tři osoby včetně malého dítěte a psa. Na místo dorazili další policejní hlídky z obvodních oddělení Ostrava-střed a Mariánských Hor. Jakmile muži zákona vyvedli všechny osoby ze zasaženého bytu, za použití hasicího přístroje začali hasit požár. Opět se ukázala profesionalita u Velitele policie, který byl členem hlídky OHS. Celou situaci koordinoval, nechal zajistit bezpečný perimetr páskou a další policisté na místě usměrňovali dopravu. Po dobu nezbytně nutnou také uzavřeli silnici od křižovatky po zastávku MHD na uvedené ulici. Jakmile na místo dorazili kolegové z hasičského sboru, předali jim veškeré informace a byli jim po celou dobu k dispozici. V péči zdravotníků nakonec skončilo pět osob včetně jednoho policisty, který se nadýchal kouřem.

Posléze proběhlo ohledání místa požářiště, kterého byli přítomni také policejní specialisté z odboru kriminalistické techniky a expertiz. Případ mají ve své gesci policisté z obvodního oddělení Ostrava-střed, kteří v dané věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti. V současné době probíhají výslechy zúčastněných osob a čekáme na výsledky odborných vyjádření a znaleckých posudků. Okolnostmi vzniku požáru se ve spolupráci s hasiči zabýváme.

dne 30. ledna 2025

por. Bc. Eva Michalíková

