Záchrana života ve Vrchlabí

Životní funkce byly obnoveny a muž byl transportovaný do nemocnice. 

Ve středu dopoledne 14. ledna 2026 si trutnovští dopravní policisté při jízdě z Vrchlabí všimli na Krkonošské ulici skupiny lidí shromážděné kolem osoby ležící na chodníku. Okamžitě zastavili a převzali péči o pacienta od osoby, která již na místě zahájila kardiopulmonální resuscitaci.

Krátce poté dorazili na místo také vrchlabští policisté a záchranáři. Společně pokračovali v poskytování neodkladné první pomoci a zajišťovali u muže základní životní funkce. Po přibližně 40 minutách intenzivní resuscitace se podařilo obnovit životní funkce pacienta, který byl následně transportován do nemocnice.

„Policistům patří velké poděkování za jejich pohotovost, profesionalitu a týmovou spolupráci, díky čemuž byl zachráněn lidský život. Reagovali naprosto správně, situaci ihned vyhodnotili a zahájili resuscitaci,“ hodnotí kladně počin policistů krajský policejní ředitel plk. Petr Sehnoutka.

por. Pižlová Šárka, DiS.
11.2.2026

Policisté v doprovodu trutnovského ředitele plk. Radka Kolce a krajského policejního ředitele plk. Petra Sehnoutky

Policisté v doprovodu trutnovského ředit... 

